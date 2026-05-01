Медведев озвучил планы "Единой России" на осенние выборы в Госдуму Медведев: "Единая Россия" намерена победить на осенних выборах

Москва1 мая Вести.Партия "Единая Россия" намерена одержать победу на выборах депутатов Госдумы, которые состоятся 20 сентября 2026 года. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России и председатель партии Дмитрий Медведев.

Заявление было сделано в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!". По его словам, сейчас ведется сбор предложений для новой программы партии на следующие пять лет.

С ней мы пойдем на выборы, именно с ней мы намерены победить на выборах подчеркнул Медведев

Единый день голосования за новый созыв депутатов Госдумы, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года. По словам президента России Владимира Путина, грядущие выборы пройдут в непростых условиях из-за намерений внешних противников дестабилизировать обстановку в стране. Однако, заверил он, все попытки в этом направлении будут пресечены.