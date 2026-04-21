Путин: выборы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях

Москва21 апр Вести.Выборы в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях, но все попытки дестабилизации обстановки извне будут пресечены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе своей речи на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" он уделил внимание предстоящим выборам.

Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а, точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества пояснил Путин

Глава государства выразил уверенность в том, что избиратели выберут конструктивные политические программы. А все попытки повлиять на электоральный процесс извне будут пресечены.

В 2026 году выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ ранее объявила, что готова видеть на участках международных наблюдателей.