Москва21 апрВести.Граждане России на выборах в сентябре 2026 года в Госдуму будут голосовать за патриотов и людей дела. Такую уверенность выразил президент России Владимир Путин.
В рамках церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" глава государства коснулся темы проведения выборов. Путин предупредил о попытках извне повлиять на электоральный процесс.
Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям делапояснил Путин
Также российский лидер предупредил, что выборы в 2026 году предстоит проводить в непростых условиях.