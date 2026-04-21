Путин считает, что на выборах в Госдуму победят патриоты и люди дела Путин уверен в победе людей дела и патриотов на выборах 2026 года

Москва21 апр Вести.Граждане России на выборах в сентябре 2026 года в Госдуму будут голосовать за патриотов и людей дела. Такую уверенность выразил президент России Владимир Путин.

В рамках церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение" глава государства коснулся темы проведения выборов. Путин предупредил о попытках извне повлиять на электоральный процесс.

Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела пояснил Путин

Также российский лидер предупредил, что выборы в 2026 году предстоит проводить в непростых условиях.