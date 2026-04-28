Москва28 апрВести.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что защита всех участников предстоящих выборов в сентябре 2026 года — ключевой приоритет. Об этом он сообщил во время совещания, посвященного мерам безопасности на избирательных кампаниях.
Особую значимость вопросы безопасности борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампанииотметил Путин
Он напомнил, что в сентябре граждане РФ будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва.
Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосованиязаключил президент
Ранее Путин заявил о непростых условиях, в которых пройдут выборы 2026 года.