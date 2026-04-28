Путин назвал приоритетом обеспечение безопасности участников выборов в РФ в 2026

Путин: безопасность выборов в 2026 году — приоритет для миллионов россиян Путин назвал приоритетом обеспечение безопасности участников выборов в РФ в 2026

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что защита всех участников предстоящих выборов в сентябре 2026 года — ключевой приоритет. Об этом он сообщил во время совещания, посвященного мерам безопасности на избирательных кампаниях.

Особую значимость вопросы безопасности борьбы с террором приобретают с учетом предстоящей избирательной кампании отметил Путин

Он напомнил, что в сентябре граждане РФ будут выбирать депутатов Государственной думы 9-го созыва.

Наш приоритет — это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования заключил президент

Ранее Путин заявил о непростых условиях, в которых пройдут выборы 2026 года.