Путин заверил, что парламентские выборы будут защищены от внешнего влияния

Путин: выборы в сентябре будут защищены от внешних манипуляций Путин заверил, что парламентские выборы будут защищены от внешнего влияния

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин пообещал, что парламентские выборы в сентябре пройдут без любых попыток манипуляций. Об этом российский лидер заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций подчеркнул Путин

Ранее президент заявил, что Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории.