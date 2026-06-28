Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин пообещал, что парламентские выборы в сентябре пройдут без любых попыток манипуляций. Об этом российский лидер заявил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".
Выборы пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляцийподчеркнул Путин
Ранее президент заявил, что Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории.