Путин: партии проведут предвыборную кампанию с уважением к народу и конкурентам

Путин выразил уверенность в уважительном ведении партиями предвыборной кампании Путин: партии проведут предвыборную кампанию с уважением к народу и конкурентам

Москва27 июл Вести.Партии проведут предстоящую предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале.

Российский лидер отметил, что политическая культура в РФ за последние годы укрепилась еще больше.

Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу сказал Путин

Президент России выразил уверенность в том, что депутаты будут дорожить сложившейся на сегодня консолидацией сил в Госдуме.

Ранее стало известно, что Государственная дума VIII созыва приняла 2980 федеральных законов за пять лет. При этом две трети инициатив составили проекты, внесенные самими законодателями.