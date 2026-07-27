Москва27 июлВести.Партии проведут предстоящую предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале.
Российский лидер отметил, что политическая культура в РФ за последние годы укрепилась еще больше.
Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другусказал Путин
Президент России выразил уверенность в том, что депутаты будут дорожить сложившейся на сегодня консолидацией сил в Госдуме.
Ранее стало известно, что Государственная дума VIII созыва приняла 2980 федеральных законов за пять лет. При этом две трети инициатив составили проекты, внесенные самими законодателями.