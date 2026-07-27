Путин указал на особую ответственность "Единой России" как партии большинства Путин отметил особую ответственность ЕР как партии парламентского большинства

Москва27 июл Вести.На "Единой России" лежит особая ответственность, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Государственной думы VIII созыва.

Глава государства напомнил, что "Единая Россия" является партией парламентского большинства.

На ней - как на партии большинства - лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса сказал Путин

Ранее российский лидер выразил уверенность, что партии проведут предстоящую предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам. Как отметил Путин, политическая культура в России в течение последних лет укрепилась еще больше.