Москва27 июлВести.На "Единой России" лежит особая ответственность, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Государственной думы VIII созыва.
Глава государства напомнил, что "Единая Россия" является партией парламентского большинства.
На ней - как на партии большинства - лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процессасказал Путин
Ранее российский лидер выразил уверенность, что партии проведут предстоящую предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам. Как отметил Путин, политическая культура в России в течение последних лет укрепилась еще больше.