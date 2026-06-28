Москва28 июн Вести.Россия всегда была сильна и побеждала благодаря сплоченности народа, внутреннему единству, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии "Единая Россия".

Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям сказал он

Глава государства подчеркнул, что единство российского народа никогда не получалось пошатнуть и поставить под сомнение.

...Не получится и сейчас добавил президент

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать единство многонационального и многоконфессионального народа России.