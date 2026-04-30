Путин: РФ – единая семья, в этом ее сила

Путин заявил, что Россия является единой семьей народов и общим домом Путин: РФ – единая семья, в этом ее сила

Москва30 апр Вести.Россия является единой семьей народов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ.

И большой, и малый народ, все мы - единая семья народов России… вот в этом наша сила сказал Путин

Президент добавил, что и малые, и большие этносы должны чувствовать, что Россия является для них общим родным домом.

30 апреля 2026 года в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Глава государства ранее поздравил россиян с этим праздником.