Москва30 апрВести.Россия является единой семьей народов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ.
И большой, и малый народ, все мы - единая семья народов России… вот в этом наша силасказал Путин
Президент добавил, что и малые, и большие этносы должны чувствовать, что Россия является для них общим родным домом.
30 апреля 2026 года в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Глава государства ранее поздравил россиян с этим праздником.