Москва30 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с представителями коренных малочисленных народов, прошедшей на полях просветительского марафона "Знание. Первые", высоко оценил их участие в специальной военной операции. Президент отметил, что защитники из этих этнических групп демонстрируют примеры истинного патриотизма, отстаивая интересы страны вместе с остальными россиянами.

В ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже (как и в годы Великой Отечественной войны — ред.) с честью отстаивают интересы общего отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию заявил Путин

Президент поблагодарил участников спецоперации за службу.

Встреча приурочена к важному событию: 30 апреля 2026 года в стране впервые на государственном уровне отмечается День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Учреждение этого праздника, ставшего отражением Года единства народов России, призвано подчеркнуть значимость многонациональной сплоченности перед лицом современных вызовов.