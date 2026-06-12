Путин: группировка ВС РФ в зоне спецоперации превышает 700 000 человек

Путин: группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек Путин: группировка ВС РФ в зоне спецоперации превышает 700 000 человек

Москва12 июн Вести.Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне специальной военной операции (СВО) превышает 700 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации.

Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек сказал Путин

Необходимые решения, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, подчеркнул глава государства.

Ранее российский лидер напомнил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач РФ в специальной военной операции. По словам президента, Россия одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.