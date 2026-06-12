Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО особенно отметил роль штурмовых подразделений в ходе боевых действий.

Президент указал, что военные всячески стремятся помочь штурмовым отрядам.

У них звучит рефреном одна и та же мысль: "Мы делаем вот это, это, это, чтобы ребятам помочь, чтобы штурмам нашим подсобить, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы потери были минимальными". То есть стараются все работать на вас