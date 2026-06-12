Путин считает борьбу с БПЛА одной из главных задач спецоперации

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач Путин считает борьбу с БПЛА одной из главных задач спецоперации

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции прокомментировал тактику, которую применяет противник в зоне проведения СВО. Глава государства указал, что украинские силы делают ставку на массовое использование беспилотных летательных аппаратов, поэтому для российских сил борьба с дронами должна стать важнейшей задачей.

По словам Путина, промышленность, военное командование, Минобороны РФ и другие ведомства занимаются борьбой с беспилотниками.

Противник в зоне СВО полагается на "стену дронов", они там "как мухи висят", эта проблема понятна заявил российский лидер

Ранее Путин сообщил, что в РФ идет работа по изготовлению дронов, управляемых со спутника.