Путин сообщил о работе по изготовлению дронов, управляемых со спутника

Путин: идет работа по изготовлению дронов, управляемых со спутника Путин сообщил о работе по изготовлению дронов, управляемых со спутника

Москва12 июн Вести.Работа по изготовлению дронов, управляемых со спутника, идет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками специальной военной операции.

Возможно, и такая работа идет - сказал президент, отвечая на вопрос, возможно ли в РФ производить большие тяжелые дроны, управляемые со спутника

Путин сообщил, что первые спутники, способные решать подобные задачи, появились в космосе в 2023 году, и низкоорбитальная группировка наращивается. Работа идет успешно, "хорошим темпом и с хорошим качеством", ей занимается "частная структура", добавил глава государства.