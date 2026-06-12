Путин заявил, что создаваемая в РФ спутниковая группировка не уступит Starlink

Путин: низкоорбитальная спутниковая группировка РФ не будет уступать Starlink Путин заявил, что создаваемая в РФ спутниковая группировка не уступит Starlink

Москва12 июн Вести.Российская низкоорбитальная спутниковая группировка не будет уступать Starlink, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО в Кремле.

Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит сказал глава государства

Путин подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в наращивании имеющихся возможностей по этому направлению работы.

Запуском спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" занимается российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг". Проект предполагает создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления широкополосного доступа в интернет по всей территории страны. К 2030 году "Бюро 1440" намерена вывести на орбиту 292 спутника.