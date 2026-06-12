Путин сообщил, что находится в контакте с представителями войск в зоне СВО

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с представителями войск на СВО Путин сообщил, что находится в контакте с представителями войск в зоне СВО

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с представителями войск, участвующих в специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.

В контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня: и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировок сказал российский лидер

Владимир Путин также отметил, что регулярно поддерживает связь и с командирами различных подразделений, бригад, дивизий и армий.

Ранее глава государства заявил: патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач России в специальной военной операции. По словам президента, РФ одержит победу в спецоперации благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.