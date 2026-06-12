Москва12 июнВести.Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с представителями войск, участвующих в специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
В контакте постоянно с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня: и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня, с командующими группировоксказал российский лидер
Владимир Путин также отметил, что регулярно поддерживает связь и с командирами различных подразделений, бригад, дивизий и армий.
Ранее глава государства заявил: патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач России в специальной военной операции. По словам президента, РФ одержит победу в спецоперации благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.