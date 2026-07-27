Москва27 июлВести.Весь российский народ выражает поддержку участникам специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.
Он отметил героизм военнослужащих российской армии, выполняющих задачи в ходе СВО.
За Россию, за общий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество… На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностьюподчеркнул Путин
Он также добавил, что депутаты проявили безусловную преданность Родине, а также твердость и компетентность как народных представителей.