Путин отметил консолидацию народа вокруг участников СВО Путин: российский народ и все общество поддерживает участников СВО

Москва27 июл Вести.Весь российский народ выражает поддержку участникам специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва.

Он отметил героизм военнослужащих российской армии, выполняющих задачи в ходе СВО.

За Россию, за общий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество… На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплоченностью подчеркнул Путин

Он также добавил, что депутаты проявили безусловную преданность Родине, а также твердость и компетентность как народных представителей.