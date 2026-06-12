Путин в День России встретился с бойцами СВО и поблагодарил их за службу

"Я хотел сказать вам спасибо": Путин в День России встретился с бойцами СВО Путин в День России встретился с бойцами СВО и поблагодарил их за службу

Москва12 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в День России в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО) заявил, что хотел их увидеть и поблагодарить.

Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами сказал президент

Глава государства подчеркнул, что с удовольствием выслушает мнение военных, их оценки того, что происходит, и того, что "нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом".

Также президент заявил, что находится в постоянном контакте с представителями войск, участвующих в специальной военной операции.