Прибывший с СВО сержант рассказал о своем волнении на встрече с Путиным Участник СВО заявил, что гордится встречей с Путиным

Москва13 июн Вести.Встреча с президентом России Владимиром Путиным 12 июня была волнительной для бойцов. Об этом ИС "Вести" рассказал гвардии сержант Герой РФ Денис Свиридов.

Прошло общение, было чуть-чуть волнение у ребят. Для меня было проще пойти штурмануть блиндаж [по эмоциональному состоянию]. Думаю, все прекрасно понимают состояние ребят, потому что они только вышли с боевых задач, а тут и встреча с нашим Верховным Главнокомандующим. Он все понимает прекрасно, что ребята переживают, волнуются рассказал Свиридов

В ходе мероприятия участники СВО могли задавать все волнующие вопросы.

В ходе общения почерпнул для себя, что наша промышленность и наука работает в нужном направлении. Конечно, если бы был бы аналог Starlink, - а думаю, у нас, без сомнения, появится, - то мы на один шаг станем ближе к победе заявил боец

Свиридов также добавил, что гордится состоявшейся встречей с президентом РФ.

Для меня это жизненная ступень. Ты живешь, что-то делаешь, работаешь, а потом на мгновение останавливаешься и смотришь назад, думая: "А что ты сделал в этой жизни?" И мероприятие с участием президента РФ для меня, по крайней мере, значит, что я иду правильной дорогой и делаю все правильно отметил он

Ранее на встрече с бойцами СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием выслушает мнение военных, их оценки того, что происходит, и того, что "нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом".