"Было волнительно": боец рассказал о вопросах, заданных на встрече с Путиным Боец СВО рассказал о вопросах, заданных на встрече с Путиным

Москва13 июн Вести.Командир штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады "Урал" гвардии лейтенант Максим Степаненко в комментарии ИС "Вести" рассказал о вопросах, заданных в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, отметил он, штурмовиков интересуют вопросы по методам борьбы БПЛА, по снабжению транспортом.

Задавал несколько вопросов непосредственно про то, что необходимо нам на поле боя, про дроны на оптоволокне с искусственным интеллектом, возможно ли поступление этого нам. Был вопрос про борьбу с БПЛА, а именно по ручным сеткометам пистолетного типа. Они необходимы каждому штурмовику. Задавал вопрос по дробным патронам на АК 45 мм. Необходимы также средства передвижения, электромототехника и возможно ли выполнить эту задачу в рамках гособоронзаказа. [Ответы президента] воодушевили, я знаю, что нас не оставят, не забудут в стороне, [не оставят] незамеченными наши просьбы заявил боец

По словам Степаненко, после встречи с главой государства военные поблагодарили его за то, что он поднял насущные для них вопросы.

Было на самом деле очень волнительно - не каждый день встречаешься с Верховным Главнокомандующим, и нельзя было опозорить честь бригады, честь группировки "Центр". Эмоции были смешанные, но тем не менее справился. Товарищи гордятся, говорят, что молодец и вопросы нужные задал. И за самого гордость берет, что смог справиться с этой задачей добавил Степаненко

Ранее на встрече с бойцами СВО президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием выслушает мнение военных, их оценки того, что происходит, и того, что "нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для Родины результатом".