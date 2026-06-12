"Под пулями вы меньше волнуетесь": Путин успокоил бойца СВО во время доклада Путин успокоил участника спецоперации, который разволновался в ходе доклада

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин нашел слова ободрения для одного из бойцов специальной военной операции (СВО), который сильно разволновался во время речи на встрече в Кремле.

С докладом выступал сержант морской пехоты 155-го полка. В ходе рассказа он несколько раз признался, что "очень переживает".

Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю сказал российский лидер

В ответ сержант отметил, что под пулями бойцы ведут себя естественно, в отличие от момента, когда находятся перед главой государства.

Путин в День России сначала вручил государственные премии ряду общественных деятелей, после чего встретился с участниками СВО. Эти мероприятия прошли в Кремле.

Ранее токарь воронежского предприятия Анатолий Свиридов признался в комментарии ИС "Вести", что вручение президентом медали "Герой Труда Российской Федерации" ощущалось для него сном.