Путин призвал командиров ВС РФ чутко относиться к идеям бойцов Путин попросил Белоусова дать команду в войска чутко относиться к идеям бойцов

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Андрея Белоусова дать распоряжение в войска, чтобы командиры на местах чутко относились к идеям бойцов. Просьба прозвучала в ходе встречи в Кремле главы государства с военнослужащими, участниками специальной военной операции (СВО).

Российский лидер отметил, что его удивляет многое из того, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ придумывают для борьбы с противником на линии фронта, и, подчеркнул президент, успешно реализуют эти идеи.

Это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому (идеям бойцов. – Прим. ред.) добавил Путин

Ранее глава государства заявил, что патриотизм и воля народа являются главными условиями достижения всех целей и задач России в специальной военной операции. По словам президента, РФ одержит победу в СВО благодаря собственной производственной, ресурсной, научной и кадровой базе, способной обеспечить решение всех задач, стоящих перед вооруженными силами страны.