Путин: ветеранов СВО нужно активнее привлекать для работы в органах власти

Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО к работе в органах власти Путин: ветеранов СВО нужно активнее привлекать для работы в органах власти

Москва30 апр Вести.Ветеранов специальной военной операции (СВО) нужно как можно активнее привлекать к работе в органах власти. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.

Нам нужно активнее привлекать к работе на всех уровнях и во всех ветвях власти людей, которые показали себя в зоне боевых действий в ходе специальной военной операции сказал он

Встреча была организована в Кремле 30 апреля. Глава государства и представители Дагестана обсудили кадровые решения и вопрос ликвидации последствий паводков в регионе. В частности, было объявлено об уходе Сергея Меликова с поста главы республики.