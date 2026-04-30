Москва30 апр Вести.В ходе встречи с представителями Народного собрания Республики Дагестан президент РФ Владимир Путин отметил мужество, с которым воюют участники СВО из региона.

Дагестанцы воюют там, и как всегда дагестанцы показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину и всю Россию сказал глава государства

Встреча прошла в Кремле. Российский лидер предложил обсудить кадровые решения, в частности, кандидатуры на пост главы республики, а также последствия паводков. На встрече было объявлено об уходе действующего главы региона Сергея Меликова с поста в сентябре.

Ранее в четверг Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов РФ, где также отметил, что защитники из этих этнических групп демонстрируют примеры истинного патриотизма, отстаивая интересы страны вместе с остальными россиянами.