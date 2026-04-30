Путин: Щукин во главе Дагестана продолжит то, что было сделано Меликовым Путин: Щукин во главе Дагестана продолжит сделанное Меликовым

Москва30 апр Вести.Нынешний председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин в случае перехода на пост главы республики продолжит то, что было сделано Сергеем Меликовым и предшественниками. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время встречи с представителями Дагестана в Кремле.

Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор - и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями сказал глава государства

По словам Путина, в случае вступления в должность Щукин должен будет отвечать "тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию", в том числе и депутаты республиканского парламента должны будут оценивать его деятельность.

Встреча состоялась 30 апреля. В ходе мероприятия было объявлено, что нынешний глава республики Дагестан Сергей Меликов переходит на другую работу. На пост нового главы Дагестана были предложены три кандидатуры, одним из них является Федор Щукин.