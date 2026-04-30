Москва30 апр Вести.На пост нового главы Республики Дагестан, который придет вместо Сергея Меликова, были предложены три кандидатуры. Одним из них является председатель Верховного суда Федор Щукин, сообщили представители региона в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Меликов покинет пост осенью 2026 года, его переведут на другую должность. По словам российского лидера, на его место должен прийти человек, который сможет решать поставленные задачи, работать с учетом того, что было сделано до него, и пользоваться доверием и уважение жителей региона.

Мы с коллегами обсудили и вот видим. Отвечающий таким требованиям у нас есть - председатель Верховного суда Щукин Федор Вячеславович... Он уже два года в республике, мы тесно с ним работаем... Очень гармонично вписался в общество и, конечно, в профессиональную работу как ветвь власти, он всегда с нами на консультации. Это очень важно сказал один из участников встречи

Глава государства одобрил кандидатуру. Он охарактеризовал Щукина как порядочного, последовательного и честного человека, который способен работать, исходя, в первую очередь, из интересов людей. По словам Путина, при этом необходимо выяснить, сможет ли тот решать вопросы "чисто хозяйственного плана".

Также на встрече была предложена кандидатура на пост председателя правительства республики. Им может стать заместитель полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов. Во время паводка в Дагестане он, по словам представителей региона, "влился в команду" и принимал участие в решении всех вопросов.