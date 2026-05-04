Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова с должности главы Дагестана. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что Меликов уходит в отставку по собственному желанию.

Этим же указом временно исполняющим обязанности главы региона назначен Федор Щукин.

Меликов был главой Республики Дагестан с 14 октября 2021 года (с 5 октября 2020 года в качестве врио).

Щукин занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Его кандидатуру на пост главы республики поддержал президент.

Ранее Путин на встрече с представителями серьезно пострадавшего в апреле от стихийных бедствий Дагестана сообщал, что в сентябре Меликов покинет должность главы республики и перейдет на другую работу.