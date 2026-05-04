Москва4 мая Вести.Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин подал в отставку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий председателя Верховного суда республики Дагестан в связи с уходом в почетную отставку говорится в сообщении

Кандидатуру Щукина ранее предложили на пост главы Дагестана. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

30 апреля стало известно, что действующий глава Дагестана Сергей Меликов покинет свой пост в сентябре после истечения срока полномочий.