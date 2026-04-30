Путин поддержал кандидатуры Щукина и Рамазанова на руководящие посты в Дагестане Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана

Москва30 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана заявил, что поддерживает кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики и Магомеда Рамазанова в председатели правительства региона.

Путин на встрече в Кремле сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов покидает свой пост в сентябре. Президент сказал, что хочет обсудить с представителями республики кандидатов на выборы главы Дагестана.

По словам участника встречи, председатель Верховного суда Дагестана Щукин уже два года работает в республике и нацелен на долгосрочную работу. Он предложил Щукина на пост главы Дагестана и Магомеда Рамазанова в председатели правительства региона.

Как отметил президент, Щукин известен в Москве, он "человек порядочный, последовательный, честный, без всякого сомнения".

При решении и текущих, и перспективных вопросов будет без всякого сомнения исходить из интересов людей - первое. А второе, на мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, а он работает принципиально, но бесконфликтно заявил глава государства

В отношении Рамазанова Путин отметил, что он себя показал неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий, в целом с работой всегда справлялся.