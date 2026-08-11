Москва11 авг Вести.В Роттердаме эксгумировали останки главаря Организации украинских националистов (признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище на Украине. Об этом сообщил офис главы киевского режима Владимира Зеленского.

На эксгумации присутствовали заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, а также глава украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Ранее на Украине перезахоронили прах одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника и его супруги Софии. Их останки доставили на Украину из Люксембурга.