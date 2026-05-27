Астахов: что касается фашизма - у нас один "пепел Клааса стучит в груди" Астахов рассказал об "особом" отношении к фашизму, нацизму и неонацизму

Москва27 мая Вести.Современное руководство Украины возводит исторических националистов в "пантеон выдающихся украинцев". На этом фоне тема фашизма, нацизма и неонацизма в любых проявлениях приобретает особое значение. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заслуженный юрист РФ Павел Астахов.

В мае в Киевской области перезахоронили прах главы Организации украинских националистов (ОУН) (признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника. Останки доставили из Люксембурга, где они находились с момента его смерти в 1964 году, на Национальное военное мемориальное кладбище. На мероприятии присутствовали глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, глава МИД Андрей Сибига и глава офиса президента Кирилл Буданов.

Что касается фашизма, нацизма, неонацизма в любом проявлении, у меня особое отношение к этому. Потому что, мне кажется, у нас один пепел Клааса стучит в груди. … Вот этот господин, кости которого привезли и сейчас захоранивают с почестями - Андрей Мельник - так он еще в Первую мировую [войну] же воевал со стороны Астро-Венгерской армии. И в плен попал. И по какому-то недосмотру наши имперские власти-то его отпустили. И поэтому он создал свою эту нацистскую организацию, а теперь ему поклоняются сказал Астахов

Вместе с прахом Мельника был перезахоронен и прах его супруги Софии Федак-Мельник. По данным украинских изданий, позднее на Украину хотят привезти прах еще одного главаря ОУН - Степана Бандеры.

Ранее Зеленский назвал деятелей ОУН людьми, которые якобы защищали идею независимости Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Украине планируют создать пантеон из представителей различного нацистского, коллаборационистского и человеконенавистнического отребья.