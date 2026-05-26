Украине предсказывают разлад в отношениях с Израилем Журналист Пашков: Израилю и Украине не удастся договориться

Москва26 мая Вести.Украина и Израиль не смогут прийти к общей позиции относительно итогов Второй мировой войны, заметил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

В частности, пояснил он, об этом свидетельствует резкая реакция МИД Израиля на перезахоронение праха одного из лидеров ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника.

Очевидно, Израилю и Украине при нынешнем режиме не удается и не удастся договориться о общем взгляде на итоги Второй мировой войны. Более того, каждая подобная акция, как с перезахоронением остатков нацистского преступника, непосредственно отделяет обе страны от общего понимания итогов Второй мировой войны и уводит Украину все дальше в сторону националистической повестки, которая уже практиковалась в годы Второй мировой войны отметил Пашков

Ранее с осуждением перезахоронения праха Мельника выступили представители мемориального комплекса "Яд Вашем", посвященном холокосту.