Пашков: Киев за счет конфликта с Израилем хочет показать дружбу с Европой Пашков: Киев за счет скандала с Израилем хочет показать, что поддерживает ЕС

Москва28 апр Вести.Киев за счет конфликта с Израилем пытается продемонстрировать Европе, что придерживается похожей внешней политики. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Он объяснил, что попытка Украины начать дипломатический скандал из-за поставок российского зерна Израилю – это лишь повод. Причина такого поведения намного глубже, чем кажется на первый вгляд.

Дело в том, что Израиль во время войны с Ираном резко испортил отношения с Европой. Отношения с Европой – это самое главное, на что сейчас ориентируется Киев, поскольку с Соединенными Штатами есть проблемы, с Израилем есть проблемы. Поэтому ориентация на Европу, может быть, и подтолкнула Киев к обострению отношений с Израилем [и] показать Европе, продемонстрировать, что Киев тоже придерживается похожей повестки и похожей политики сказал Пашков

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Израиль за покупку российского зерна. Тогда речь шла о зерне с российского судна Anubisk, которое было разгружено в Хайфе.