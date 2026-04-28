Эксперт о зерновом скандале между Киевом и Израилем: Украине противен успех РФ Эксперт Соколов: Киеву претит успех России на внешних зерновых рынках

Москва28 апр Вести.Власти Украины вместе с европейскими союзниками рассчитывали, что Россия уйдет с внешних рынков, в том числе зерновых, однако этого не произошло, рассказал ИС "Вести" вице-президент "Опоры России", председатель комитета по сельскому хозяйству, член рабочей группы Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Сергей Соколов.

Он прокомментировал скандал с обвинениями украинских властей в адрес Израиля из-за поставок в страну российского зерна.

Украинским властям претит наш успех на внешних рынках. Они рассчитывали вместе с европейскими союзниками своими, что мы оттуда выйдем. Не думаю, что что-то случится, если в очередной раз российское зерно зайдет на израильский рынок. Тем более в этом году, ну, кстати говоря, уже порядка 2 миллионов тонн израильтяне купили российского зерна сказал Соколов

Ранее стало известно, что Европейский союз изучает возможность введения санкций в отношении отдельных физических и юридических лиц из Израиля на фоне поставок российского зерна, которое Украина считает "украденным".

Израиль называл обвинения со стороны Киева по зерну бездоказательными.