Москва28 апрВести.Власти Украины вместе с европейскими союзниками рассчитывали, что Россия уйдет с внешних рынков, в том числе зерновых, однако этого не произошло, рассказал ИС "Вести" вице-президент "Опоры России", председатель комитета по сельскому хозяйству, член рабочей группы Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Сергей Соколов.
Он прокомментировал скандал с обвинениями украинских властей в адрес Израиля из-за поставок в страну российского зерна.
Украинским властям претит наш успех на внешних рынках. Они рассчитывали вместе с европейскими союзниками своими, что мы оттуда выйдем. Не думаю, что что-то случится, если в очередной раз российское зерно зайдет на израильский рынок. Тем более в этом году, ну, кстати говоря, уже порядка 2 миллионов тонн израильтяне купили российского зернасказал Соколов
Ранее стало известно, что Европейский союз изучает возможность введения санкций в отношении отдельных физических и юридических лиц из Израиля на фоне поставок российского зерна, которое Украина считает "украденным".
Израиль называл обвинения со стороны Киева по зерну бездоказательными.