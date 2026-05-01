Президент РЗС предупредил, что отказ от зерна РФ приведет к всплеску цен в мире Президент РЗС: отказ от российского зерна в мире приведет к всплеску цен

Москва1 мая Вести.Преследования покупающих российское зерно стран, как это произошло с Израилем, могут привести к всплеску цен в мире. Такое мнение ИС "Вести" выразил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По его словам, в случае массовых отказов от поставок российской пшеницы пострадают, в первую очередь, потребители зерна.

Угроза не для нас, на самом деле, а для потребителей нашего зерна. Вот для кого эта угроза. Это вызовет всплеск цен бешеный. Если сейчас вдруг начнутся вот такие массовые истории и ограничения по нашим поставкам, то надо понимать, что мировые потребители останутся без нашего зерна. А мы главный поставщик пшеницы в мире, номер один. И без нашего зерна они просто не проживут сказал Злочевский

Также глава Российского зернового союза отметил, что потребители, отказавшись от зерна, пойдут к конкурентам, которые не имеют такого количества продукции, как Россия.

У них (конкурентов. – Прим. ред.) столько нет зерна, сколько у нас... Ну и чего? Это вызовет всплеск цен. Ну и все, собственно говоря, на этом все их ограничения и закончатся добавил он

Ранее президент РЗС прокомментировал отказ Израиля разгружать судно Panormitis с российским зерном в порту Хайфы из-за обвинений Украины по поводу того, что пшеница выращивалась на новых территориях РФ.