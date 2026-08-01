Bloomberg: конфликты и погодные условия могут повысить цены на продукты в мире

Мировые цены на продовольствие могут взлететь Bloomberg: конфликты и погодные условия могут повысить цены на продукты в мире

Москва1 авг Вести.Неблагоприятные погодные условия, конфликт на Украине и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста мировых цен на продовольствие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценке агентства, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, около двух третей экспорта подсолнечного масла и десятую часть мирового экспорта кукурузы. Bloomberg отмечает, что поставки через Черное море остаются затрудненными.

Агентство также указывает, что в Европе экстремальная жара, засуха и лесные пожары могут привести к крупнейшему за десятилетия снижению производства зерновых. Кроме того, военная операция США и Израиля против Ирана, по данным Bloomberg, способствовала росту цен на топливо и удобрения.

Еще одним фактором риска агентство называет климатическое явление Эль-Ниньо, которое характеризуется аномальным повышением температуры поверхностных вод в Тихом океане и, как отмечается, может негативно повлиять на крупнейших производителей и экспортеров риса.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек Украине продовольственный кризис.