Москва7 мая Вести.Нефтяной кризис, а также санкции против удобрений из РФ и Белоруссии, ставят продовольственную безопасность ЕС под угрозу. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный сотрудник центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнулин.

Он добавил, что от высоких цен на топливо пострадает и Азия, но у нее есть возможность получать удобрения из РФ.

Сейчас идет сельскохозяйственная посевная кампания, и поэтому высокий спрос на удобрения, на топливо. И существенно пострадает Азия, которая зависит частично от поставок из стран Персидского залива. Но у них есть возможность получать и удобрения, и топливо из России. Поэтому здесь будет тяжелая ситуация, но не катастрофичная. Катастрофичная ситуация будет в Европе, которая сама отказалась от российского газа, российских удобрений. И, кроме того, европейские страны вводили санкции против Беларуси, которая тоже является крупным поставщиком удобрений. Поэтому я думаю, что будет очень большой провал урожайности в странах Европы и, следовательно, под большим вопросом, под большой угрозой будет продовольственная безопасность европейских стран рассказал Зайнулин

Ранее Зайнулин предостерег от ожидания долгосрочного мирного соглашения между США и Ираном. По его мнению, максимум, чего можно достичь – заморозка конфликта.