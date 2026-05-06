Москва6 мая Вести.Нехватка удобрений и топлива из-за перебоев поставок через Ормузский пролив ставит под угрозу продовольственную безопасность Азии и Европы. Об этом научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил в интервью ИС "Вести".

Однако у азиатских стран есть возможность закупать удобрение и топливо из России, из-за чего ситуация в этом регионе будет тяжелой, но не катастрофичной, отметил экономист.

Катастрофичная ситуация будет в Европе, которая сама отказалась от российского газа, российских удобрений. И, кроме того, европейские страны вводили санкции против Белоруссии, которая тоже является крупным поставщиком удобрений. Поэтому я думаю, что будет очень большой провал урожайности в странах Европы и, следовательно, под большим вопросом, под большой угрозой будет продовольственная безопасность европейских стран объяснил Зайнуллин

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства.