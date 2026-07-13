Москва13 июл Вести.Европейские страны ждет энергетический голод в случае очередного закрытия Ормузского пролива на фоне возобновления взаимных ударов между США и Ираном. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, Европа может себе позволить закупать нефть, нефтепродукты и газ в других странах, но это принесет ей дополнительные повышенные траты. Поэтому при закрытии Ормузского пролива европейским государствам придется сокращать потребление энергоресурсов и нормировать их потребление, считает эксперт.

Если речь будет идти о новом закрытии Ормузского пролива, допустим, на многие месяцы, то в таком случае энергетический голод Европу ждет. … И, соответственно, Европе придется многие правила своей жизни пересматривать, в том числе сокращать потребление энергетических ресурсов своим населением, переходить к нормированию где-то потребления, отменять часть авиарейсов и так далее объяснил Митрахович

Ранее Управление по контролю за Персидским заливом Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что транзит судов через Ормузский пролив полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в регионе.

При этом в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку он сохраняет статус международного водного пути. Отмечается, что американские вооруженные силы готовы обеспечивать свободное судоходство в проливе.