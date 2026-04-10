Москва10 апр Вести.Ограничение Ираном пропуска судов через Ормузский пролив приведет к дефициту критически значимых для других стран ресурсов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил декан факультета экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По словам экономиста, решения Ирана пропускать 15 судов в сутки недостаточно для сохранения мировой торговли в прежних масштабах, и если квота не будет увеличена, это приведет к дефициту углеводородов, удобрений и продовольствия.

15 судов в сутки – мы понимаем, что это не то, что нужно для сохранения мировой торговли в прежних масштабах и на прежнем уровне. Соответственно, если никаких подвижек в плане увеличения квоты на проход судов не будет, то это сильно взбодрит все рынки и так или иначе приведет к дефициту критически значимых ресурсов. Мы, конечно, здесь говорим и про углеводороды, и про удобрения, и про отдельные какие-то виды продовольствия, ну и так далее и тому подобное заявил Селезнев

Ранее сообщалось, что Иран в рамках договоренности о прекращении огня с Соединенными Штатами будет пропускать не более 15 судов в день через Ормузский пролив.

Селезнев также заявил о возможности образования серой зоны или черного рынка в Ормузском проливе.