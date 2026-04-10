Москва10 апр Вести.В Ормузском проливе может появиться серая зона или черный рынок, где будут предприниматься попытки договориться о проходе судов сверх достигнутых соглашений. Об этом заявил декан факультета экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в интервью информационной службе "Вести".

По словам эксперта, мировые рынки уже крайне негативно среагировали на закрытие пролива, и страны начинают готовиться к периоду жесткого геоэкономического противостояния и дефицита критически значимых ресурсов.

Может появиться даже своего рода черный рынок или серая зона, где будут попытки договориться сверх этой квоты на проход тех или иных судов с аргументацией того, что они везут критически значимый жизненно важный груз. В любом случае рынки уже среагировали крайне негативно, и вряд ли этот шок пройдет быстро. То есть в целом мир начинает готовиться к периоду очень жесткого геоэкономического противостояния, дефициту ключевых, критически значимых ресурсов. Ну и мы будем наблюдать, что доминировать будет право сильного. То есть никакие международные соглашения, договоренности не будут действовать, а будет действовать фактически такой первобытнообщинный подход: кто сильнее, тот и прав, тот и диктует права и условия заявил Селезнев

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Иран хочет, чтобы судоходные компании платили пошлины за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив.