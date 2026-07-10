Эксперт: отказ от российского газа бьет по металлургии и химпрому Европы Эксперт: отказ от газа из РФ сильнее влияет на энергоемкие отрасли Евросоюза

Москва10 июл Вести.Из-за отказа от сниженного природного газа (СПГ) из России в первую очередь страдают энергоемкие отрасли промышленности в Европе, включая металлургию и машиностроение, сообщил ИС "Вести" научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Следствием конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе стало кратное сокращение предложения на спотовом рынке. Доступные объемы газа теперь идут на текущее потребление, а за имеющиеся ограниченные объемы топлива усиливается конкуренция с Азией. Ситуация будет еще хуже на фоне скорого запрета поставок СПГ из России, предупреждает эксперт.

В настоящее время поставки российского сжиженного газа идут в Европу. Например, они доходят до Франции, Бельгии и Испании. Через Францию в дегазифицированном виде этот газ почти наверняка попадает и в Германию. И, кстати, объем поставок российского СПГ увеличился, например, со времен начала СВО в полтора раза отметил Митрахович

Поставки трубопроводного газа продолжаются в Словакию и Венгрию, но из-за идеологической позиции Еврокомиссии принято решение, чтобы в 2028 году эти поставки прекратились.

Европа тем самым идет по пути снижения относительной конкурентоспособности своих энергоемких отраслей. То есть, конечно, там не будет какого-то коммунального кризиса: что вообще нет электричества, газа для удовлетворения базовых коммунальных требований. Но энергоемкие отрасли промышленности: химическая, металлургическая, отчасти машиностроение, сильно пострадали. И здесь Европа поставила себя в очень невыгодное положение в сравнении с американцами или китайцами, например проинформировал он

Ранее сообщалось, что поставки российского СПГ в ЕС с начала этого года выросли на 17%.