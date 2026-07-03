Поставки СПГ из России в ЕС за январь-июнь 2026 г. выросли на 17%

Поставки российского СПГ в ЕС с начала этого года выросли на 17% Поставки СПГ из России в ЕС за январь-июнь 2026 г. выросли на 17%

Москва3 июл Вести.Рост поставок СПГ из России в страны Евросоюза за январь-июнь этого года составил 17% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г., пишет ТАСС, ссылаясь на данные европейского аналитического центра Bruegel.

Всего объем поставок российского СПГ в ЕС с начала 2026 года составил 13,4 миллиарда куб. м, в прошлом году этот показатель составлял 11,4 миллиарда куб. м.

В июне в ЕС Россия поставила 2,17 миллиарда куб. м СПГ, США и Тринидад и Тобаго импортировали в европейские страны 5,8 миллиарда куб. м. Еще порядка 8,4 миллиарда куб. м и 2,6 миллиарда куб. м сжиженного природного газа ЕС получил из Африки и с Ближнего Востока соответственно.