Россия вернулась на второе после США место по стоимости поставок СПГ в страны ЕС

Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Европу Россия вернулась на второе после США место по стоимости поставок СПГ в страны ЕС

Москва16 июл Вести.На второе место после США вышла Россия по стоимости поставок в страны Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ). На долю РФ приходится 22,3% рынка. В мае, по данным Евростата, Евросоюз закупил у российских поставщиков СПГ на 925 миллионов евро (82 миллиарда 325 миллионов рублей). Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.

На поставки СПГ из США приходится 56,3% европейского рынка. Соединенные Штаты получили от этих поставок 2,3 миллиарда евро, отмечает ТАСС. Главным импортером СПГ стала Франция. Она закупила сжиженного природного газа на 369 миллионов евро. Испания купила СПГ на 305 миллионов, а Бельгия – на 211 миллионов евро. При этом страны Евросоюза импортировали также в мае российский трубопроводный газ на 575 миллионов евро.

Евросоюз в январе-мае на 10% снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ отмечает агентство, анализируя европейскую статистику

Из данных Евростата следует, что ЕС с января по май 2026 года снизил закупки российского СПГ и трубопроводного газа до 6,1 миллиарда евро. На трубопроводный газ пришлось 2,4 миллиарда евро, на закупку СПГ в России – 3,7 миллиарда евро.

По поставкам трубопроводного газа в Европу Россия в мае находится на третьем месте – 15,2%, уступая Норвегии (30,8%) и Алжиру (27,2%), но опережая Великобританию с 12,8%.

Совет ЕС с 1 января 2027 года установил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам действует с 25 апреля 2026 года, а до 17 июня 2026 года должны завершиться все краткосрочные контракты на поставку российского газа по трубам.

Биржевые цены на газ в Европе на этом фоне растут на 2%. Сейчас тысяча кубометров обходится в 655 долларов США (51 тысяча 100 рублей). Резкий рост цен на газ в ЕС произошел в марте. Тогда цена выросла на 60%. Исторический рекорд цены на газ был установлен весной 2022 года. Тогда цена за кубометр газа достигала отметки в 3892 доллара.

Сейчас подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 52,49% против 63% годом ранее. Этот показатель остается минимальным за последние шесть лет.