FT: ЕС в 2026 году на 18% увеличил импорт газа с завода "Ямал СПГ"

ЕС в 2026 году импортировал рекордное количество газа с завода "Ямал СПГ" FT: ЕС в 2026 году на 18% увеличил импорт газа с завода "Ямал СПГ"

Москва13 июл Вести.Европейский союз в первой половине текущего года импортировал рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ". Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков компании Kpler.

По информации журналистов, это на 18% больше показателей, зафиксированных в 2025 году. Отмечается, что основными покупателями выступили Франция, Бельгия и Испания. Как уточняет издание, они импортировали 3,6 миллиона, 2,9 миллиона и 2,7 миллиона тонн СПГ соответственно.

В общей сложности ЕС мог заплатить за поставки около 6 миллиардов евро, добавили аналитики.

17 июня стало известно, что страны ЕС приступили к реализации первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от импорта энергоносителей из России. Некоторые страны объединения, как сообщалось, восприняли эту меру неоднозначно.