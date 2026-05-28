"Ведомости": производство СПГ в России в январе–апреле 2026 года выросло на 10%

Москва28 мая Вести.Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в первые четыре месяца 2026 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 12,5 миллиона тонн.

Об этом со ссылкой на данные Росстата написала газета "Ведомости".

Рост этого показателя стартовал в начале года на фоне увеличения поставок в страны Евросоюза вследствие низких запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ). В апреле объем выпуска СПГ также вырос на 10% и составил 3 миллиона тонн, хотя в марте это значение было выше – 3,3 миллиона тонн.

В марте 2026 года темпы производства ускорились на фоне эскалации на Ближнем Востоке, практически остановившей экспорт СПГ из стран Персидского залива. Тогда поставки временно сократили ОАЭ и Катар, на долю которого приходится порядка 20% мирового экспорта сжиженного природного газа.

Согласно данным аналитического центра Bruegel, в марте Россия увеличила экспорт СПГ в страны ЕС на 38% в годовом выражении, достигнув 2,5 миллиарда кубометров (примерно 1,8 миллиона тонн). Издание пишет, что это стало рекордным показателем за всю историю поставок российского СПГ в Европу.

В апреле экспорт в страны объединения в годовом выражении вырос на 16%, до 2,2 миллиарда кубометров (1,6 миллиона тонн). За первые четыре месяца 2026 года поставки в Европу составили около 9 миллиардов кубометров (6,5 миллиона тонн), что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года.

Китай также остается ключевым направлением для российского СПГ, говорится в материале. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт СПГ в Китай в январе–апреле вырос на 16%, до 2 млн тонн. Основной рост пришелся на март и апрель, когда было поставлено 556 777 тонн (+44%) и 640 539 тонн (+43%) соответственно.

Дефицит СПГ на глобальном рынке из-за кризиса вокруг Ирана облегчил поставки из России, включая продукцию завода "Арктик СПГ – 2", находящегося под санкциями США, отметил в разговоре с газетой аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков и руководитель центра по аналитике российских акций "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин связывают рост производства СПГ с началом поставок с "Арктик СПГ – 2" в Китай во второй половине 2025 года.

Объемы отгрузок этого сырья в 2026-м увеличились благодаря газовозу ледового класса "Алексей Косыгин". В летний период экспорт может дополнительно вырасти за счет использования танкеров неледового класса.

Прогнозы опрошенных "Ведомостями" экспертов указывают на продолжение роста производства СПГ в ближайшие месяцы, даже в случае урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

В середине апреля китайская госкомпания China Merchants Heavy Industry передала заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки сжиженного природного газа.