Дефицит СПГ в мире создает возможности для увеличения его экспорта из РФ "Ведомости": мировой рынок СПГ будет дефицитным до 2028 года

Москва15 мая Вести.Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) останется дефицитным до 2028 года, что создаст возможности для увеличения его экспорта из России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные обзора, подготовленного экспертами Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

В исследовании также отмечается, что в 2027 году в базовом сценарии спрос на СПГ увеличится на 11,5%, до 495 млн т, а предложение – на 10%, до 486 млн т. По мнению экспертов, дефицит сжиженного природного газа в мире создает условия для увеличения поставок СПГ из России. В частности, ожидается рост отгрузок с заводов "Новатэка" "Арктик СПГ – 2" и "Ямал СПГ". В целом, по данным ЦЦИ, Россия увеличила экспорт СПГ в апреле – мае этого года на 21% в годовом выражении до 6,4 млн т.

Российские производители СПГ также выигрывают от роста рыночных цен на газ, отмечается в обзоре. Цена на него на европейском спотовом рынке в марте и апреле устойчиво превышала $500 за 1000 куб. м, а в моменте достигала $888 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", согласились с выводами ЦЦИ о том, что дефицит СПГ в мире сохранится до 2028 года. По мнению старшего аналитика инвестбанка "Синара" Алексея Кокина, фактический показатель будет зависеть от скорости восстановления поставок из Катара. Советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников считает, что другим важным фактором будут темпы ввода новых СПГ-заводов в США.

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов отметил, что Россия действительно может воспользоваться ситуацией и нарастить поставки СПГ на мировой рынок в этом году. Он предположил, что отгрузки СПГ могут увеличиться на 10%, до 33,3 млн т. Более существенный рост, по словам Суверова, маловероятен из-за логистических проблем и дефицита газовозов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного природного газа из РФ на 15,5% в апреле. При этом в марте поставки российского газа достигли рекордного с 2019 года показателя — 2,459 млрд кубометров.