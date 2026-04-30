Действия Катара отразились на мировом рынке СПГ Эксперт Суверов: перенос запуска проектов в Катаре повлиял на мировой рынок СПГ

Москва30 апр Вести.Перенос запуска двух крупнейших проектов по СПГ (сжиженному природному газу) в Катаре уже повлиял существенным образом на мировой рынок СПГ, сообщил ИС "Вести" инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

По его словам, рынок сжиженного природного газа перешел в стадию временного дефицита.

Если еще совсем недавно на рынке СПГ ждали серьезного профицита, то сейчас рынок перешел в стадию временного дефицита. И это, в общем, отразилось уже на ценах на СПГ, которые выросли на 30-40%. То есть вместо избытка на рынке образовался временный дефицит заявил он

Источники Financial Times ранее сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке привел к замедлению или приостановке нефтегазовых сделок в Соединенных Штатах.