Москва22 июн Вести.Пострадавший накануне от взрыва газоперерабатывающий завод в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре производит около 20% от всего потребляемого в мире сжиженного природного газа (СПГ), и точной информации о последствиях этого ЧП пока нет. Однако если взрыв привел к ограничениям производства, то на восстановление нормальной работы может потребоваться длительное время, заявил ИС "Вести" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Завод, на котором произошел взрыв, является основным производством СПГ в Катаре, отметил Пикин. Ранее в Катаре заявляли, что на устранение последствий ударов Ирана, выведших из строя две производственные установки этого предприятия, потребуются годы.

Этот завод, по сути, является основой где-то для 20% потребления сжиженного газа в мире, и от того, какое количество линий пострадало, будет зависеть, насколько мощности этого завода выпали. Пока информации о точных последствиях нет. Известно только о том, что в предыдущие военные действия, которые были со стороны Ирана, пострадало порядка 17% мощностей этого завода. То есть две из 14 производственных установок были выведены из строя и, как говорил тогда представитель Катара, на это потребуется какое-то количество лет, чтобы это все устранить. Насколько сейчас ситуация критична, пока непонятно… Сейчас надо понять, какие последствия - то есть это просто возгорание, либо это привело к каким-то технологическим ограничениям, и опять потребуется более длительное восстановление работы завода сказал Пикин

21 июня на заводе неподалеку от Дохи произошел взрыв на предприятии QatarEnergy. По данным властей, ЧП связано с технической неисправностью. По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, жертвами взрыва стали 13 сотрудников предприятия - граждане Индии и Пакистана. По сообщению МВД Катара, взрыв привел к сильному пожару.