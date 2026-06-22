Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Катаре: пострадали 54 человека МВД Катара: 54 человека пострадали при взрыве на газоперерабатывающем заводе

Москва22 июн Вести.По меньшей мере 54 человека получили ранения, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от столицы Катара, сообщает министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел вечером 21 июня на газораспределительном пункте Барзан при запуске производства. После взрыва на объекте вспыхнул пожар. Как сообщили в компании QatarEnergy, к месту ЧП незамедлительно направили аварийно-спасательные группы, которым удалось "взять огонь под контроль".

Агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что причиной происшествия стала эксплуатационная ошибка.

Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека говорится в заявлении МВД Катара

В ведомстве проинформировали, что в настоящее время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности "Лехвия" совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей.

Рас-Лаффан — крупнейший в мире терминал по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Он обрабатывает около 77 млн тонн в год, что составляет примерно пятую часть мировой торговли СПГ, а ключевым маршрутом для его транспортировки служит Ормузский пролив. Промышленная зона уже становилась местом ЧП в ходе недавнего ближневосточного конфликта: в марте Иран в ответ на атаки США и Израиля на свое месторождение Южный Парс нанес ракетные удары по комплексу в Рас-Лаффане, поврежден был в том числе завод Барзан.

После атаки на комплекс QatarEnergy объявила о полной остановке производства до завершения боевых действий в регионе.

По оценке газеты The New York Times, Катар будет вынужден будет потратить годы на то, чтобы восстановить экономику после окончания конфликта США и Израиля с Ираном, поскольку в ходе войны были парализованы поставки СПГ, а также разрушена инфраструктура в промышленной зоне в Рас-Лаффане.